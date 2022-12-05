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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:59

В Сочи образовалась пробка из-за ДТП с «Лексусом»

Иномарка перевернулась на бок
Ангелина НАЗАРЧУК
ДТП случилось перед съездом в Кудепсту. Фото: соцсети

ДТП случилось перед съездом в Кудепсту. Фото: соцсети

В Сочи утром 5 декабря произошла авария на федеральной автодороге. ДТП случилось перед съездом в Кудепсту.

По словам очевидцев, водитель «Лексуса» столкнулся с автомобилем «Фольксваген», который ехал в попутном направлении. Из-за удара иномарка перевернулась на бок.

- Во время столкновения Lexus задел еще два автомобиля, - рассказали свидетели аварии.

Из-за ДТП начала образовываться пробка в сторону Адлера. О пострадавших не сообщается, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.