Глава Адыгеи пообещал выполнить все обязательства перед мобилизованными и их семьями

Глава Адыгеи провел встречу с мобилизованными жителями республики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи провел встречу с мобилизованными жителями республики. Мурат Кумпилов пообещал выполнить все обязательства перед земляками и их семьями.

- Пообщался с парнями, проверил выполнение поручений, касающихся снабжения участников спецоперации надлежащим обмундированием, спецсредствами и оборудованием, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. - Со своей стороны хочу заверить, что руководство республики осуществит все взятые обязательства в части обеспечения мобилизованных, предоставления положенных выплат и социальной поддержки их семей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что выездную регистрацию брака провели для более 30 мобилизованных жителей Адыгеи. В республике оказывают всестороннюю поддержку бойцам и их семьям.