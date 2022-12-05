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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:42

Глава Адыгеи пообещал выполнить все обязательства перед мобилизованными и их семьями

Военнослужащие проходят подготовку перед отправкой в зону СВО
Валерия ГОДОВНИКОВА
Глава Адыгеи провел встречу с мобилизованными жителями республики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи провел встречу с мобилизованными жителями республики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи провел встречу с мобилизованными жителями республики. Мурат Кумпилов пообещал выполнить все обязательства перед земляками и их семьями.

- Пообщался с парнями, проверил выполнение поручений, касающихся снабжения участников спецоперации надлежащим обмундированием, спецсредствами и оборудованием, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. - Со своей стороны хочу заверить, что руководство республики осуществит все взятые обязательства в части обеспечения мобилизованных, предоставления положенных выплат и социальной поддержки их семей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что выездную регистрацию брака провели для более 30 мобилизованных жителей Адыгеи. В республике оказывают всестороннюю поддержку бойцам и их семьям.