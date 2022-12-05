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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:44

Вениамин Кондратьев поздравил с праздником добровольцев Кубани

Он написал пожелания в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

5 декабря по всей России отмечается день добровольца. С праздником волонтеров Кубани поздравил губернатор.

- В Краснодарском крае одно из самых многочисленных волонтерских движений. В его рядах уже больше 116 тысяч человек. Это люди, которые не остаются безучастными к чужой беде и всегда готовы откликнуться на призыв о помощи. С праздником, - написал Вениамин Кондратьев.

Глава региона поблагодарил каждого добровольца за доброту и готовность участвовать в судьбе земляков, родного края и страны.

У волонтеров расширились обязанности. Сегодня в том числе добровольцы помогают семьям мобилизованных кубанцев и жителям новых регионов России.