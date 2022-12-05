В Сочи построят 5 многоквартирных домов для расселения из аварийного жилья

Дома построят в Лазаревском и Центральном районах. Фото: администрация Сочи

В Сочи построят пять многоквартирных домов для расселения из аварийного жилья. Администрация курорта приступила к проектированию. Некоторые объекты уже начали возводить. Дома построят в Лазаревском и Центральном районах.

- Новые объекты на улицах Калараш-Малышева и Тимирязева – это 413 квартир. До конца года заключим муниципальный контракт еще по двум МКД на Вишневой, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Дома строят по краевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы». Он инициирован главой региона Вениамином Кондратьевым.

С 2019 года в Сочи решили проблемы с жильем более 400 местных жителей. Люди могут выбрать новую квартиру или получить выплату в соответствии с оценкой помещения.