Ушаковцы взяли главный приз одного из крупнейших IT-соревнований юга России!

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Первое место Hackathon «Cyber Garden» заняла команда «Admire»

Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова приняли участие в хакатоне «Cyber Garden» и в итоге принесли победу родному вузу.

Цель соревнований, организованных Инженерно-технологической академией Южного федерального университета имени Н. А. Ретинова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи – объединить наработки IT-индустрии и представителей бизнеса. 16-й Хакатон Cyber Garden предоставил участникам возможность всего за 48 часов решить кейс на выбранную тему. Например, разработать IT-интегратор, моделирующий интернет-магазины для крупного бренда. Или создать игру-тренажер (онбординг) для подготовки новых кадров.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

От ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова приняли участие две команды: Admire (Аким Гребенкин, Даниил Резюков, Михаил Копцев) и Monkey's code (Софья Блинникова, Антон Колесников, Александр Чупин, Максим Песков, Андрей Орлов). Ребятам предстояло побороться за главный приз с 284 участниками (а это 70 команд) из Таганрога, Азова, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Элисты, Краснодара, Крымска, Астрахани, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска.

Победа заслуженно досталась команде Admire. Курсанты кафедры «Радиоэлектроники и информационных технологий» Ушаковки уже не в первый раз отличаются на Хакатоне. В прошлом году, например, они обошли всех в номинации «Dream team» (за лучшую командную работу).