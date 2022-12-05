Зарплата в Сочи увеличилась на 33% за два года

Эксперты выяснили, как изменились зарплаты в Сочи с 2020 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики онлайн-рекрутмента изучили вакансии и резюме на порталах поиска работы. Эксперты выяснили, как изменились зарплаты в Сочи с 2020 года.

На курорте зарплата увеличилась на 33% за два года. Средний показатель составил 56 тысяч рублей. А в 2020 году зарплата доходила до отметки в 42 тысячи рублей.

В Краснодаре показатель вырос на 23%. На сегодняшний день в кубанской столице средняя зарплата составляет 48 тысяч рублей.

- В сравнении с данными по Москве, предложения по зарплате в Краснодаре оказались ниже на 33,3%, - рассказали аналитики.

Средняя зарплата в столице России составляет 72 тысячи рублей.