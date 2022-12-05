Мэр Сочи поздравил жителей с Днем добровольца

Мэр Сочи пожелал счастья, здоровья и успехов. Фото: администрация курорта

В России 5 декабря отмечается День добровольца. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил местных жителей с праздником. Ни одно крупное мероприятие не обходится без помощи волонтеров. В ряды добровольцев входят жители разных возрастов: от школьников до пенсионеров.

По словам главы города, курорт является пионером большого и благородного дела, которое распространилось по всей стороне. Кстати, в 2011 году в Сочи открылся первый в России городской Центр развития волонтерства.

- Я и все горожане признательны и благодарны вам за ту великую миссию, которую вы выполняете с энергией и полной самоотдачей. Добровольцы – люди доброй воли, желаю вам, чтобы она всегда вдохновляла вас на новые благородные поступки, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи пожелал счастья, здоровья и успехов.