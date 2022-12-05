Приставы арестовали автомобили на 3 млн рублей во время рейда в Северском районе

Проверки продолжаются

Судебные приставы Северского района совместно с автоинспекторами, сотрудниками налоговой инспекции и представителями местной администрации провели очередной рейд. Они останавливали и арестовывали машины, владельцы которых накопили долги по налогам, штрафы за нарушение ПДД и другое.

- Было проверено несколько десятков авто. В ходе рейда приставы арестовали 23 машины на общую сумму 3 млн рублей. Водители оперативно оплатили долги на общую сумму 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Рейдовые мероприятия судебных приставов в районах Краснодарского края проходят регулярно.