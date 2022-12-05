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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:29

Глава Адыгеи поздравил жителей республики с Днем добровольца

В своем Telegram-канале Мурат Кумпилов пожелал волонтерам здоровья и неиссякаемой энергии
Валерия ГОДОВНИКОВА
По всей России с 2017 года 5 декабря отмечается День добровольца

По всей России с 2017 года 5 декабря отмечается День добровольца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всей России с 2017 года 5 декабря отмечается День добровольца. Глава Адыгеи поздравил жителей республики с этим праздником.

- Волонтеры в нашей республике всегда приходят на помощь: реализуют ряд социальных проектов, участвуют в поисковых операциях, помогают медикам, ветеранам и пожилым, участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов, занимаются вопросами сохранения экологии, исторического и культурного наследия Адыгеи, - отметил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на территории республики помогают окружающим и делают добрые дела не одна тысяча добровольцев. Мурат Кумпилов пожелал каждому неравнодушному волонтеру неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и успехов в начинаниях.