Глава Адыгеи поздравил жителей республики с Днем добровольца

По всей России с 2017 года 5 декабря отмечается День добровольца Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всей России с 2017 года 5 декабря отмечается День добровольца. Глава Адыгеи поздравил жителей республики с этим праздником.

- Волонтеры в нашей республике всегда приходят на помощь: реализуют ряд социальных проектов, участвуют в поисковых операциях, помогают медикам, ветеранам и пожилым, участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов, занимаются вопросами сохранения экологии, исторического и культурного наследия Адыгеи, - отметил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на территории республики помогают окружающим и делают добрые дела не одна тысяча добровольцев. Мурат Кумпилов пожелал каждому неравнодушному волонтеру неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и успехов в начинаниях.