Дворец спорта в Новороссийске достроят за 1,4 млрд рублей

Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске достроит компания из Адыгеи. В объект вложат 1,4 млрд рублей. Об этом говорится на портале Единая информационная система в сфере закупок.

На строительство четырехэтажного дворца спорта средства выделят до 2024 года. Возведение объекта будет финансироваться из муниципального и краевого бюджетов. Окончание выполнения работ запланировано на декабрь 2024 года.

Напомним, что строительство объекта началось в 2009 году. Под него был выделен земельный участок под застройку в районе Суджукской косы в южной части Новороссийска площадью 2,6 га.