Для расчистки и обработки дорог в Краснодаре подготовили 212 единиц спецтехники Фото: krd.ru

Мэр Краснодара поручил усилить контроль за ситуацией на дорогах из-за минусовых температур. Вопрос обсудили на еженедельном аппаратном совещании.

Напомним, в ближайшие дни в городе столбики термометров ночью и утром опустятся до отметок ниже нуля.

- Наши автомобилисты уже ощутили низкие температуры. Осадков пока не было, но необходимо быть к ним готовыми. На этой неделе проведем заседание КЧС по подготовке к зиме. Каждый по своей части доложит о готовности к данному периоду, - отметил Евгений Наумов.

В Краснодаре к расчистке дорог готовы 212 единиц спецтехники. А противогололедными средствами в краевом центре планируют обработать более восьми миллионов квадратных метров дорог.