За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением в регионе выписали 8 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 12 положительных результатов, в Динском районе - 4, в Ейском и Новопокровском - по 3. По два пациента прибавилось в Новороссийске, Новокубанском и Ленинградском муниципалитетах.

По одному новому случаю заболевания зарегистрировано в Сочи, Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Гулькевичском, Красноармейском и Северском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. За сутки от осложнений заболевания в регионе скончался один пациент.