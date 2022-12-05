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НовостиЗдоровье5 декабря 2022 8:21

На Кубани за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ остаются два пациента
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением в регионе выписали 8 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 12 положительных результатов, в Динском районе - 4, в Ейском и Новопокровском - по 3. По два пациента прибавилось в Новороссийске, Новокубанском и Ленинградском муниципалитетах.

По одному новому случаю заболевания зарегистрировано в Сочи, Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Гулькевичском, Красноармейском и Северском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. За сутки от осложнений заболевания в регионе скончался один пациент.