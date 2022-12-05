В Майкопе прошел премьерный показ мюзикла «Тайна волшебного цветка»

В Госфилармонии Адыгеи танцоры и вокалисты представили мюзикл «Тайна волшебного цветка». Фото: пресс-служба Управления культуры Майкопа

Майкопский творческий коллектив «Радуга» стал победителем президентского гранта на создание проектов в области искусства. В Госфилармонии Адыгеи танцоры и вокалисты представили мюзикл «Тайна волшебного цветка».

- Захватывающее, красочное действие, вокально-хореографические номера, яркие костюмы, невероятная авторская современная музыка, созданная специально для проекта, - рассказали о премьере в пресс-службе Управления культуры Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», данная постановка - современная интерпретация сказки «Цветик-семицветик» Валентина Катаева. Всем известная с детства история приобретает новый облик, благодаря новым героям и сюжетным линиям.