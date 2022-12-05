Более 200 шахматистов приехали на турнир в Геленджик

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе-курорте состоялся турнир по быстрым шахматам. Его участниками стали 204 спортсмена из 13 регионов России, а также Азербайджана. Возраст участников – от пяти до 83 лет.

- Соревнования прошли на высоком эмоциональном подъёме участников. Поздравляю победителей и призеров с высокими результатами игр. Особые слова поздравлений - геленджичанам Гаспару Петросяну и Илье Маковееву. Они вошли в число призеров, - написал в своих социальных сетях глава Геленджика Алексей Богодистов.

Турнир состоялся в четвертый раз, добавил мэр города-курорта. Во время пандемии коронавируса соревнования проводились в онлайн-режиме.

- Медали, призы, кубок турнира и денежные гранты разъехались в самые разные города нашей страны. Всех шахматистов приглашаю к участию в Турнире следующего года, - отметил глава Геленджика.