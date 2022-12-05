На дорогах Кубани за выходные в ДТП погибли 8 человек

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В Краснодарском крае со 2 по 4 декабря произошло 58 ДТП, в которых 8 человек погибли и 68 получили травмы.

- На Кубани 17 аварий случились с участием пешеходов, из них погиб один человек и 16 получили травмы. Из-за скорости произошли девять ДТП, два человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести. По причине выезда на встречку произошли три аварии, трое пострадавших скончались, четверо попали в больницу, - сообщили в ГИБДД по Краснодарскому краю.

По всем фактам ДТП проводятся проверки.