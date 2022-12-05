Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 декабря 2022 8:37

На дорогах Кубани за выходные в ДТП погибли 8 человек

Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/gibdd123region

Фото: t.me/gibdd123region

В Краснодарском крае со 2 по 4 декабря произошло 58 ДТП, в которых 8 человек погибли и 68 получили травмы.

- На Кубани 17 аварий случились с участием пешеходов, из них погиб один человек и 16 получили травмы. Из-за скорости произошли девять ДТП, два человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести. По причине выезда на встречку произошли три аварии, трое пострадавших скончались, четверо попали в больницу, - сообщили в ГИБДД по Краснодарскому краю.

По всем фактам ДТП проводятся проверки.