Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

На Кубани приезжему дали 1,5 года колонии за контрабанду и взятку в пачке сигарет. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, мужчина арендовал магазин «Одежда и обувь» в станице Старощербиновской. Позже он привез в помещение для продажи кроссовки, футболки, носки, сумки и ремни с маркировкой известных брендов.

- Товары содержали признаки несоответствия оригинальной продукции и являлись контрафактными, так как никаких соглашений с правообладателями товарных знаков подсудимый не заключал, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ущерб от незаконной продажи составил более двух миллионов рублей. Позже мужчина попытался подкупить полицейского. Предприниматель предложил сотруднику ОМВД по Щербиновскому району 20 тысяч рублей, спрятанные в пачку из-под сигарет. За деньги он просил правоохранителя помочь с уводом от уголовной ответственности.

Полицейский, в свою очередь, отказался. А на подсудимого завели еще одно уголовное дело. Уточняется, что в суде он полностью признал вину.

- Суд признал его виновным в совершении преступлений, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев со штрафом в размере 120 000 рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.