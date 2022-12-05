За успешное прохождение участники получат именные сертификаты
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Жители Адыгеи могут пройти онлайн-зачет по финансовой грамотности. На прохождение тестирования дается 30 минут.
- Онлайн-зачет позволить определить уровень знаний сразу в нескольких сферах: страхование, банки, налоги, защита сбережений от мошенников и владение кредитной картой, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в этом году в тестирование появились вопросы для школьников. Принять участие может вся семья. За успешное прохождение участники получат именные сертификаты.