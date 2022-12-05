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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:50

Жители Адыгеи могут пройти онлайн-зачет по финансовой грамотности

Впервые стать участниками могут даже школьники
Валерия ГОДОВНИКОВА
За успешное прохождение участники получат именные сертификаты

За успешное прохождение участники получат именные сертификаты

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Адыгеи могут пройти онлайн-зачет по финансовой грамотности. На прохождение тестирования дается 30 минут.

- Онлайн-зачет позволить определить уровень знаний сразу в нескольких сферах: страхование, банки, налоги, защита сбережений от мошенников и владение кредитной картой, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в этом году в тестирование появились вопросы для школьников. Принять участие может вся семья. За успешное прохождение участники получат именные сертификаты.