Машина съехала с дороги и опрокинулась Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 19-летний пассажир иномарки погиб после опрокидывания машины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне, 4 декабря, в Белореченском районе. Автомобиль Chevrolet Lanos проезжал около 6:00 по трассе «г. Белореченск – ст. Гиагинская». Предварительно, 30-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением. После этого машина съехала с дороги и опрокинулась.

- В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля погиб на месте до приезда скорой помощи, водитель и двое его пассажиров доставлены в ЦРБ с различными травмами, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.