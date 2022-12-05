В клинике Эмбрио начал вести прием лучший гинеколог Краснодарского края

В команде Эмбрио появился новый сотрудник - акушер-гинеколог. Фото: embryo-ivf.ru

Основным направлением работы клиники ЭКО и репродукции Эмбрио в Краснодаре всегда было лечение бесплодия. И хотя многие репродуктологи клиники вели и классический гинекологический прием, в приоритете всегда стояла помощь пациентам, столкнувшимся с бесплодием.

Маргарита Новосартян - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук

Однако по многочисленным запросам в клинике начинает активно развиваться направление гинекологической помощи. В команде Эмбрио появился новый сотрудник — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Новосартян Маргарита Геннадиевна. В ноябре этого года доктор получила звание лучшего гинеколога Краснодарского края по результатам оценок пациентов на одном из авторитетных интернет-порталов.

Пациентки могут обратиться к Маргарите Геннадиевне с разными проблемами женского здоровья: заболевания шейки матки, нарушения менструального цикла, инфекционные заболевания, передающиеся половым путем, эндометриоз, воспалительные заболевания. Доктор проводит плановые гинекологические осмотры, в том числе кольпоскопию, подбирает средства контрацепции, поможет подобрать гормональную терапию в период менопаузы. Также Маргарита Геннадиевна помогает подготовиться к беременности, решить проблемы бесплодия, ведет прием беременных. К доктору можно обратиться и как к специалисту УЗИ.

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