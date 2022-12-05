Артем Локутов Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Анапе росгвардеец спас пожилую пару из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Все произошло по улице Казачьей в Алексеевке. Артем Локутов стажировался в отделе вневедомственной охраны по городу Анапа. В свой выходной он заметил возгорание в соседнем доме, вызвал экстренные службы и поспешил спасать хозяев.

Зайдя в дом, он вывел пожилого мужчину, который находился уже в беспомощном состоянии. Хозяин, на улице придя в сознание, рассказал, что в доме осталась его жена. Артем Локутов во второй раз зашел в дом и помог выбраться женщине. После этого он оказал пострадавшим первую помощь и начал самостоятельно тушить пожар до приезда спасателей.

- Хозяева дома были переданы бригаде скорой помощи, прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в станице Ленинградской росгвардейцы потушили два загоревшихся автомобиля у частного дома. Сотрудники вывели жильцов с домашними питомцами и помогли потушить возгорание.