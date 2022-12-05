Майкопский суд конфисковал машины у повторно пойманных пьяных водителей

Суд признал вину двух повторно пойманных пьяных водителей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Майкопе прошел суд по делам двух повторно пойманных пьяных водителей. Их признали виновными и конфисковали машины.

- В августе 2022 года мужчина, будучи ранее привлеченным к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, снова в состоянии опьянения управлял автомобилем, передвигаясь по улицам Майкопа, когда был задержан сотрудниками ДПС, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», суд назначил местному жителю год лишения свободы в колонии общего режима, а также запрет на водительскую деятельность на четыре года.

Во втором случае подсудимому назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и запрет на водительскую деятельность на два года и шесть месяцев.