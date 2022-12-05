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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:41

Пострадавшие подъезды после крушения Су-34 в Ейске начнут разбирать на следующей неделе

Заключен контракт на выполнение демонтажных работ
Светлана ОВДЕЙ
Пострадавший дом после крушения Су-34 в Ейске Фото: t.me/AEiskR

Пострадавший дом после крушения Су-34 в Ейске Фото: t.me/AEiskR

Пострадавшие подъезды после крушения Су-34 в Ейске начнут разбирать на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ейского района.

Уточняется, что муниципальный контракт на выполнение демонтажных работ в доме по улице Коммунистической, 20/1 заключен 2 декабря.

- На данный момент проводятся подготовительные работы. На следующей неделе подрядчиком начнутся работы по проведению демонтажа, - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, в пострадавшей многоэтажке разберут с первого по четвертый подъезды. После демонтажа их планируют восстановить.