В Горячем Ключе пенсионер находил в лесу и незаконно хранил оружие и патроны

Мужчина реставрировал находки и хранил в коллекции Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Горячем Ключе пенсионера задержали за незаконное хранение оружия и патронов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники ОМВД РФ по Горячему Ключу с коллегами из краевого УФСБ нашли в хозпостройке на участке 68-летнего подозреваемого оружие. Задержанный хранил три ружья, четыре винтовки, два карабина, гильзы, пули и патроны различного калибра – всего более 180 штук. По словам самого пенсионера, он находил оружие в лесу. После мужчина реставрировал находки и хранил в коллекции.

- Согласно проведенной экспертизе изъятые объекты являются огнестрельным оружием и боеприпасами, пригодными для производства выстрелов, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

- В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению иных фактов противоправной деятельности подозреваемого, - добавили в пресс-службе МВД по краю.