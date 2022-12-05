Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 11:03

В Сочи можно увидеть Марс впервые за 2,5 года

Марс будет расположен очень близко к Земле 9 декабря
Ангелина НАЗАРЧУК
На набережной Сочи установят 200-миллиметровый телескоп

На набережной Сочи установят 200-миллиметровый телескоп

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сочи можно будет увидеть Марс впервые за 2,5 года. Наблюдать за планетой станет возможным 9 декабря. Кстати, увидеть можно будет не только движение Марса, но и Сатурна с Юпитером.

Марс сейчас очень близко расположен к Земле. В связи с этим планету очень хорошо видно. К слову, такое явление можно наблюдать раз 2,5 года.

На набережной Сочи установят 200-миллиметровый телескоп, который способен увеличивать в 350 раз. Им можно будет воспользоваться совершенно бесплатно.

В 19:00 часов четко будет наблюдаться движение Сатурна и Юпитера. А в 21:00 часов уже достаточно высоко поднимется Марс.