Продажи абонементов стартуют во второй декаде декабря Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске достроили плавательный центр «Посейдон». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Отмечается, что специалисты завершили основные работы по строительству и отделке комплекса. В ближайшее время в центр поставят мебель, оснащение и спортинвентарь.

Начать продажи абонементов в плавательный комплекс планируют во второй декаде декабря. А посещать центр желающие смогут уже в январе.

- «Посейдон» - это первый для города проект в области спорта, который удалось реализовать в рамках муниципального частного партнерства. Этот способ мы продолжим использовать при строительстве социальных объектов, - отметил Андрей Кравченко.