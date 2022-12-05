В Краснодаре средняя предлагаемая зарплата составила 48 тысяч рублей Фото из архива КП

В Краснодаре средняя предлагаемая зарплата составила 48 тысяч рублей. Результаты исследования озвучили эксперты платформы по поиску работы hh.ru.

Отмечается, что в 2022 году показатель вырос на 11,6% по сравнению с 2021 и оказался на 23% больше, чем в 2020 году.

В Сочи размер предлагаемой зарплаты в течение двух лет вырос на 33,3%. Показатель изменился с 42 до 56 тысяч рублей.

Тем временем ожидания работников в Краснодаре и Сочи оказались ниже предлагаемого дохода. Жители краевого центра и курорта рассчитывают на 44 и 51 тысячу рублей соответственно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жители Краснодара назвали желаемый размер пенсии. Краснодарцы хотели бы получать 43,5 тысячи рублей.