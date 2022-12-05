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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:42

В Тимашевске установили детский игровой комплекс в отдаленном микрорайоне

Зона досуговой деятельности появилась в микрорайоне Кирпичном
Никита ВЫСОЦКИЙ
Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

В микрорайоне Кирпичном города Тимашевска появилась детская игровая зона. Она состоит из качелей, горки, турника, баскетбольного кольца и иных элементов малых форм.

– Это долгожданное событие почти для сорока деток школьного и дошкольного возраста, которые проживают в микрорайоне Кирпичном. Теперь у них есть хорошая детская площадка, где они смогут проводить время вместе со своими родителями. Хочу поблагодарить группу инициативных граждан, которые помогли нам с благоустройством – отсыпали территорию отсевом, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Развитие инфраструктуры детского досуга в администрации Тимашевска является приоритетным направлением. На протяжении всего года подрядная организация производила ремонт муниципальных детских площадок.

Напомним, в прошлом году современный досуговый комплекс с тренажерами, детской площадкой, многофункциональным полем для занятий игровыми видами спорта стоимостью около 10 миллионов рублей построили в микрорайоне Заря.