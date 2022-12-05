Рафиль Закирович Сафин ушел из дома 4 декабря Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре ищут бесследно пропавшего 81-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Рафиль Закирович Сафин ушел из дома 4 декабря, но так и не вернулся. Спустя время родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.

Пропавший мужчина худощавого телосложения имеет рост 165 сантиметров, голубые глаза и седые волосы. Известно, что на момент исчезновения пенсионер был одет в темно-синий пуховик, темно-синие брюки, черные кроссовки и шапку.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мужчины, просят сообщить по номеру 8(918)3026765 или обратиться на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.