На перехватывающей парковке в Темрюкском районе находятся 317 машин Фото: t.me/opershtab23

Более 300 автомобилей стоят в очереди на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, из-за плохой погоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Водители останавливались на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского район. Сейчас на стоянке находятся 317 машин. Это, в частности, фуры с продуктами и товарами первой необходимости.

Уточняется, что для водителей и пассажиров с 10:00 до 22:00 работает столовая, открыт пункт обогрева. А на парковке дежурят волонтеры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на Крымском мосту восстановили автомобильное движение после ремонта. Работы на поврежденной части полностью завершены.