Губернатор Кубани: Поддержка военнослужащих и их близких - наша главная задача

Поддержку семей участников СВО обсудили на расширенном планерном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 6,5 тысячи обращений поступило от семей участников СВО на Кубани. Поддержку близких мобилизованных, добровольцев и военнослужащих обсудили на расширенном планерном совещании.

Отмечается, что почти половина поступивших обращений касается выплат мобилизованных. Кроме того, семьи участников СВО обращались с вопросами по поводу ремонта жилья, закупки дров, подключения газа, устройства детей в школы и детсады и трудоустройства.

- Поддержка военнослужащих и их близких – наша главная задача. Мы должны настраивать диалог и взаимодействие с каждой семьей, - отметил на совещании губернатор Вениамин Кондратьев. - Ребятам, которые сейчас защищают Родину, важно знать, что их родным помогут решить все возникающие проблемы.

Уточняется, что в городах и районах региона за каждой семьей участников СВО закреплен волонтер и сотрудник администрации. А количество обращений постепенно сокращается.