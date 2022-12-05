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НовостиОбщество5 декабря 2022 12:17

Губернатор Кубани: Поддержка военнослужащих и их близких - наша главная задача

От семей участников СВО поступило более 6,5 тысячи обращений
Светлана ОВДЕЙ
Поддержку семей участников СВО обсудили на расширенном планерном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Поддержку семей участников СВО обсудили на расширенном планерном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 6,5 тысячи обращений поступило от семей участников СВО на Кубани. Поддержку близких мобилизованных, добровольцев и военнослужащих обсудили на расширенном планерном совещании.

Отмечается, что почти половина поступивших обращений касается выплат мобилизованных. Кроме того, семьи участников СВО обращались с вопросами по поводу ремонта жилья, закупки дров, подключения газа, устройства детей в школы и детсады и трудоустройства.

- Поддержка военнослужащих и их близких – наша главная задача. Мы должны настраивать диалог и взаимодействие с каждой семьей, - отметил на совещании губернатор Вениамин Кондратьев. - Ребятам, которые сейчас защищают Родину, важно знать, что их родным помогут решить все возникающие проблемы.

Уточняется, что в городах и районах региона за каждой семьей участников СВО закреплен волонтер и сотрудник администрации. А количество обращений постепенно сокращается.