Детский сад рассчитан на 350 мест Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре ввели в эксплуатацию детский сад в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый детский сад рассчитан на 350 мест. Уточняется, что перед открытием учреждению выдадут лицензию, оснастят оборудованием и выберут сотрудников. Мэр Краснодара на аппаратном совещании поручил не затягивать с получением необходимых документов для начала работы детсада.

- Теперь нужно максимально поработать для его быстрого запуска, чтобы такой красивый новый объект у нас не пустовал, - отметил Евгений Наумов.

Отмечается, что совсем скоро новый детсад передадут департаменту образования краевого центра.

Напомним, в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской также возводят школу на 1550 мест и два детских сада на 350 мест.