Фото: администрация Сочи

Размер компенсации за газификацию домов в Сочи увеличили до 100 тысяч рублей. Данное решение приняло Законодательное собрание Краснодарского края.Также был расширен список льготных категорий.

Местные жители, которые ранее оформили выплату по старым правилам - 75 тысяч рублей - могут обратиться за получением оставшихся денег. К слову, документы будут принимать с 9 декабря. Выплаты касаются жителей, которые провели газ после 17 сентября 2021 года.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в правительстве России решили сделать программу социальной газификации бессрочной.