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НовостиОбщество5 декабря 2022 12:51

На Кубани в Центр управления регионом поступило более 400 тысяч обращений с 2020 года

Из них почти 11 тысяч приняты за прошедший октябрь
Светлана ОВДЕЙ
Итоги работы регионального ЦУР обсудили на краевом планерном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Итоги работы регионального ЦУР обсудили на краевом планерном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в Центр управления регионом поступило более 400 тысяч обращений с 2020 года. Итоги работы регионального ЦУР обсудили на краевом планерном совещании.

Центр управления регионом начал работу в Краснодарском крае в ноябре 2020 года.

- Его работа позволяет оперативно отвечать на вопросы людей и принимать эффективные управленческие решения, - сказал на совещании губернатор Вениамин Кондратьев.

Жители могут обращаться с интересующими вопросами через «Госуслуги» и систему «Инцидент Менеджмент». Так, в октябре получено почти 11 тысяч сообщений, более шести тысяч из которых – запросы на электронную запись к врачу из-за закрытия портала kuban-online.ru и перехода сервиса на «Госуслуги».

- Также жители задавали вопросы про выплаты на детей и состояние автомобильных дорог, - сообщил глава Центра управления регионом Юрий Шевченко.

Отмечается, что в 41 муниципалитете не замечено просрочек по ответам жителям. В пятерку вошли Сочи, Новороссийск, Анапа, Горячий Ключ и Крымский район.