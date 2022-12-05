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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:07

Возле пострадавшей от падения самолета многоэтажки в Ейске убирают деревья

Деревья спиливают, чтобы дальше делать ремонт дома
Оксана КАДОЧНИКОВА
У пострадавшего дома ведутся работы

У пострадавшего дома ведутся работы

В Ейске приводят в порядок территорию у пострадавшего от падения самолета многоэтажки по Коммунистической, 20/1. Рядом с домом спиливают деревья, за ограждением работает экскаватор.

На следующей неделе здесь начнут разбирать подъезды, которые наиболее сильно пострадали после крушения Су-34. Контракт заключен 2 декабря.

- Сейчас проводятся подготовительные работы. С 12 декабря подрядчик выйдет на объект для демонтажа, - рассказали в пресс-службе администрации Ейского района.