Возле пострадавшей от падения самолета многоэтажки в Ейске убирают деревья

У пострадавшего дома ведутся работы

В Ейске приводят в порядок территорию у пострадавшего от падения самолета многоэтажки по Коммунистической, 20/1. Рядом с домом спиливают деревья, за ограждением работает экскаватор.

На следующей неделе здесь начнут разбирать подъезды, которые наиболее сильно пострадали после крушения Су-34. Контракт заключен 2 декабря.

- Сейчас проводятся подготовительные работы. С 12 декабря подрядчик выйдет на объект для демонтажа, - рассказали в пресс-службе администрации Ейского района.