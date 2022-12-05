5 декабря 2022 года началась выдача ключей дольщикам жилого комплекса «Fresh» литер 2

Фото предоставлено застройщиком «АВА Девелопмент плюс»

Новоселы приезжают с разных регионов страны, внимательно принимают свои квартиры, оформляют документы. Дом введен в эксплуатацию, согласно сроков указанных проектной декларации. Уже к Новому годы многие жители начнут отделку своих квартирах, а сегодня принимая квартиры любуются видами из окон на реку Кубань, работают с дизайнерами интерьера, малыши тестируют детские и спортивные площадки.

Застройщик продолжает работы по возведению набережной протяженностью 405 м, работы планируется завершить к вводу в эксплуатацию 3 и 4 литера. Набережная жилого комплекса станет местом притяжения горожан всего микрорайона и, безусловно жителей “Fresh”.

Жилой комплекс органично вписался в ландшафт местности. Детские и спортивные комплексы изготовлены из экологичных природных материалов, где безопасно играть, дружить, договариваться, развивая фантазию, ловкость и внимательность.

Фото предоставлено застройщиком «АВА Девелопмент плюс»

ЖК «Фреш» -это пример ответственного подхода к строительству. Для реализации проекта по благоустройству набережной, застройщик позаботился о восстановлении популяции редких видов рыб, согласно постановления главы администрации Краснодарского края N 1057. 24 сентября 2020 г был произведен выпуск более 126500 молоди стерляди в реку Кубань.

Несколько семей в ЖК «Fresh» литер 2- это обманутые дольщики предыдущего застройщика, которым строительная компания АСК (входит в состав AVA Group) помогла обрести свое жилье. Еще в 2017 году они должны были получить ключи от своих квартир. Этот день для них особенный, ведь обрести свой уютный очаг –мечта каждого человека.

Весь коллектив Строительной компании «АСК» и линии генерального подряда от всей души поздравляют жителей «Фреш» с новосельем.

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