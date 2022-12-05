В Краснодаре откроют 54 легальные торговые точки по продаже фейерверков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодаре откроют 54 легальные торговые точки по продаже фейерверков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Краснодарцам напомнили требования при продаже пиротехники. Так, любая легальная торговая точка имеет сертификат. Продаваемая упаковка должна быть целой, с инструкцией по применению на русском языке, информацией о производителе, датами производства и срока годности.

Жителям города предлагают самостоятельно сообщить о нелегальной продаже пиротехники. Краснодарцы могут обратиться в управление торговли и бытового обслуживания населения по номеру 8 (861) 218-98-00, дежурную часть городского УМВД - 8 (861) 268-40-45, 102.

Кроме того, обращения жителей принимает ЕДДС в каждом из городских округов:

- в Центральном округе - 8 (861) 214-33-40

- в Западном округе - 8 (861) 214-33-41

- в Карасунском округе - 8 (861) 214-33-38;

- в Прикубанском – округе 8 (861) 214-33-39;

- ЕДДС Краснодара - 8 (861) 214-33-36;

- Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Безопасность при их применении в первую очередь зависит от самого человека, отметила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Елена Кочегарова.