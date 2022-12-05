Сотруднице администрации и ее сообщнику назначили условные сроки Фото из архива КП

В Адыгее сотруднице администрации Майкопского района дали условный срок за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

Так, замруководителя управления отраслевого развития по сельскому хозяйству администрации Майкопского района с местным жителем придумали план. Сообщники рассказали обратившемуся к ним жителю Новороссийска о том, что благодаря служебному положению якобы помогут перевести его участки из категории сельхозназначения в земли рекреации для строительства гостиничного комплекса и индивидуального жилищного строительства.

Сотрудница администрации – член Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки поселений – знала, что предложения Комиссии носят рекомендательный характер. А изменения в Генплан и ПЗЗ поселений вносит Совет народных депутатов Майкопского района при публичных слушаниях.

- Она не имела соответствующих полномочий по принятию решений в интересах потерпевшего об изменении территориальных зон и категории земель, - сообщили в пресс-службе УФСБ Адыгеи.

Сообщники, зная об отклоненных предложениях по заявлениям потерпевшего, получили от него 600 тысяч рублей. Но обязательства при этом они не выполнили.

По результатам расследования суд вынес сообщникам условные сроки. Так, сотруднице администрации назначили 2 года и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Ей также на 2 года запрещено занимать должности государственной и муниципальной службы в органах исполнительной.

Сообщнику женщины назначили 2 года и 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

- Приговор вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе УФСБ республики.