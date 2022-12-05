Первая конференция для отельеров юга России прошла в Сочи Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первая конференция для отельеров юга России прошла в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участниками конференции стали более ста представителей крупных отелей, гостиниц и санаториев региона. А главной темой встречи выбрали внедрение бережливых технологий в санаторно-курортную отрасль региона.

Организаторы провели для участников экскурсии в отели гостиничного комплекса на Красной Поляны, в которых внедряли бережливые технологии. Кроме того, проведены мастер-классы «Практика внедрения бережливых технологий в службе питания санаториев, пансионатов, отелей» и «Методы решения проблем в индустрии гостеприимства».

- Краснодарский край является центром внутреннего туризма. Поэтому важно постоянно работать над повышением качества ключевых процессов на предприятиях санаторно-курортной сферы, - отметила замминистра экономики региона Светлана Салтанова.