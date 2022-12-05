Машина вылетела с проезжей части за отбойник Фото: t.me/gelenkurort

В Геленджике иномарка вылетела за отбойник. Авария произошла на въезде в город со стороны села Дивноморского.

В ДТП попал автомобиль марки Mercedes. Иномарка вылетела с проезжей части за дорожное ограждение. Предварительно, в результате аварии никто не пострадал.

- Резкое похолодание для автовладельцев - повод сменить резину с летней на зимнюю. И во времена возможного обледенения нужно быть особенно внимательными и осторожными на дороге, - отметили в пресс-службе администрации города-курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Белореченском районе 19-летний пассажир иномарки погиб после опрокидывания машины. В ДТП также пострадали водитель и двое пассажиров легковушки.