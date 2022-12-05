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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:19

Жительница Абрау-Дюрсо отметила 101-й день рождения

Прасковья Ломовская переехала с семьей на Кубань в 1937 году
Светлана ОВДЕЙ
Прасковья Филипповна Ломовская Фото: t.me/lifeabrau

Прасковья Филипповна Ломовская Фото: t.me/lifeabrau

Жительница Абрау-Дюрсо отметила 101-й день рождения. Прасковья Ломовская переехала с семьей на Кубань в 1937 году. Об этом сообщает издание «Жизнь Абрау».

До переезда в регион семья Прасковьи Филипповны жила в Белгородской области. Женщина пережила войну, а уже в мирное время работала в колхозе – высаживала виноград.

Сейчас женщина - бабушка четверых внуков и внучек и прабабушка пятерых правнуков. К 99-летию Прасковьи Филипповны Фонд развития села «Жизнь Абрау-Дюрсо» заменил на ее участке старую изгородь на металлический забор. А на 100-летие женщина получила в подарок стиральную машинку.

- Нужно много трудиться и мало есть! - поделилась секретом долголетия Прасковья Ломовская.