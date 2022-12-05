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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:36

В Сочи спасли туристку с травмой позвоночника

Спасатели эвакуировали женщину и передали медикам
Светлана ОВДЕЙ
Женщину перевезли к федеральной трассе, где передали медикам Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Женщину перевезли к федеральной трассе, где передали медикам Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

В Сочи спасли туристку с травмой позвоночника. Женщину эвакуировали и передали медикам. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло 3 декабря в поселке Верхнеармянское Лоо. 45-летняя приезжая из республики Саха (Якутия) на участке дома травмировала позвоночник, после чего у нее отказали ноги. Муж пострадавшей женщины вызвал скорую. Но медики не смогли проехать к дому из-за труднодоступной местности и вызвали спасателей.

- Прибывшая на место вызова дежурная смена при помощи ковшовых носилок транспортировала женщину до автомобиля спасателей, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

После эвакуации женщину вывезли на федеральную трассу, где передали медикам.