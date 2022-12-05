СЗ ИСК «Еврострой» поддержал строительство нового современного пункта полиции в Анапе

Фото пресс-службы СЗ ИСК «Еврострой»

Специализированный застройщик ИСК «Еврострой» (генеральный директор Николай Шихиди) проинвестировал строительство нового современного отделения полиции в посёлке Витязево в Анапе. Данный пункт занял одно из ключевых мест среди объектов по охране правопорядка в районе: в зону его ответственности попадает порядка 55 тысяч регулярного населения, а в момент пиковой курортной загрузки эта цифра с притоком туристов возрастает до 250 тысяч.

Курортные районы для семейного отдыха во все времена пользуются большим спросом у туристов, выбирающих внутренние направления. Анапа в этом списке традиционно один из лидеров. Охране правопорядка здесь необходимо уделять пристальное внимание, особенно в высокий сезон. Именно поэтому строительство нового полицейского пункта стало столь значимым. Во-первых, это позволит повысить эффективность работы правоохранителей за счёт охвата, во-вторых, повысит уровень оперативного реагирования на обращения граждан.

Фото пресс-службы СЗ ИСК «Еврострой»

Новое двухэтажное здание полиции построено в современном стиле и разместилось на 500 квадратных метрах. Работы велись в течение года и были завершены этой осенью. Объект передан в муниципальную собственность.

Отделение полиции включает в себя посты оперативных дежурных, здесь же располагаются участковые и отдел уголовного розыска, отдельно работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

СЗ ИСК «Еврострой» регулярно участвует в проектах, имеющих общественное значение. В крупных городах Краснодарского края под руководством Николая Шихиди возведено сразу несколько школ и детских садов. В настоящий момент строительство ещё одного образовательного учреждения началось в Сочи.