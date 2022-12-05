Проект будущей школы на 825 мест Фото: krd.ru

В Краснодаре начали строить школу на 825 мест по проспекту Константина Образцова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новое учреждение разместят на участке площадью 27,5 тысяч квадратных метров. В трехэтажной школе подготовят 33 кабинета, три спортзала, два актовых зала, библиотеку, медпункт, пищеблок на 413 человек, буфет на 50 мест и спортивное ядро во дворе школы.

Завершить все работы на объекте планируют в 2024 году.

- Держите этот объект на личном контроле, постоянно мониторьте сроки. Объект сложный, так как находится уже в существующей застройке, где уже проложены инженерные сети, сформирована улично-дорожная сеть. Нужно максимально внимательно подойти к культуре производства работ, организации движения большегрузного транспорта, - поручил городскому департаменту строительства мэр Евгений Наумов.