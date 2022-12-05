Полицейские Анапы установили личности девушек, осквернивших Вечный огонь

Двум девушкам, осквернивших Вечный огонь, могут предъявить серьезные обвинения. Скриншот видео.

Полицейские Анапы установили личности подозреваемых в осквернении мемориала войнам, павшим в Великой Отечественной войне: ими оказались две местные жительницы 15 и 17 лет прикуривали сигарету от пламени Вечного огня.

– Обнаружив в социальной сети видеозапись, на которой две девушки прикуривают сигарету от пламени Вечного огня у мемориала войнам, павшим в Великой Отечественной войне в станице Анапской и высказывают в нецензурной форме намерение осквернить памятник, полицейские ОМВД России по городу Анапе в тот же день установили личности несовершеннолетних, – отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Двух местных жительниц 15 и 17 лет стражи правопорядка доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Установлено, что данное противоправное деяние доставленные совершили в конце марта текущего года.

– В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Анапе проводят проверку, – добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю. – В действиях девушек усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 243, 244 и 354.1 УК РФ: повреждение объектов культурного нследия, надругательство над местами захоронения, публичные призывы к агрессии. Собранные материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия решения.