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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 15:51

Полицейские Анапы установили личности девушек, осквернивших Вечный огонь

Видео с ЧП появилось в соцсетях сегодня
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Двум девушкам, осквернивших Вечный огонь, могут предъявить серьезные обвинения. Скриншот видео.

Двум девушкам, осквернивших Вечный огонь, могут предъявить серьезные обвинения. Скриншот видео.

Полицейские Анапы установили личности подозреваемых в осквернении мемориала войнам, павшим в Великой Отечественной войне: ими оказались две местные жительницы 15 и 17 лет прикуривали сигарету от пламени Вечного огня.

– Обнаружив в социальной сети видеозапись, на которой две девушки прикуривают сигарету от пламени Вечного огня у мемориала войнам, павшим в Великой Отечественной войне в станице Анапской и высказывают в нецензурной форме намерение осквернить памятник, полицейские ОМВД России по городу Анапе в тот же день установили личности несовершеннолетних, – отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Двух местных жительниц 15 и 17 лет стражи правопорядка доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Установлено, что данное противоправное деяние доставленные совершили в конце марта текущего года.

– В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Анапе проводят проверку, – добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю. – В действиях девушек усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 243, 244 и 354.1 УК РФ: повреждение объектов культурного нследия, надругательство над местами захоронения, публичные призывы к агрессии. Собранные материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия решения.