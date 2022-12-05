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Мэр согласился вернуть улице Чапаева статус краснодарского Арбата. Реализацию этого будут обсуждать на совещаниях.

- Я считаю, что улица Чапаева должна, стать Арбатом, как и прежде. Его любили все краснодарцы. Мы спокойно можем ее перекрывать в выходные дни. От перекрытия одной улицы не парализуем движение в центре города, - сообщил Евгений Наумов.

В мае 2021 года улицу сделали односторонней. На ней обустроили велодорожки с бордюрами. Но в дальнейшем на участке выявляли многочисленные факты нарушений водителями правил стоянки и остановки транспорта. Также после ливней велодорожки неоднократно оказывались затоплены.

Для решения сложившейся ситуации предложили три варианта организации автомобильного и пешеходного движения. Одно из них примут в ближайшее время, после посещения улицы главой города.