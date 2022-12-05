Фото: Ирина Борс

Прокуратура Краснодара начала проверку после пожара в ресторане на Суворова. Он находился в здании гостиницы Golden Tulip.

- Прокуратура Центрального административного округа организовала проверку причин и условий возгорания ресторана. На место выехал прокурор округа Сергей Прихленко, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров.

Из здания эвакуировано 50 человек. Из пожара спасли 10 человек.

По предварительным данным пострадавших и раненных нет.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала причины пожара в ресторане «Джентльмены удачи» 5 декабря 2022.