Снять номер в Сочи сейчас дороже, чем в Москве

МТС предоставила данные за этот год по стоимости проживания в отечественных отелях и гостиницах. В лидеры вышел Сочи, где средний суточный ценник составил 6400 рублей. Исследования проводились сервисом бронирования МТС Travel по данным дочерней компании «Броневик».

За последний год цена номера в Сочи повысилась примерно на три процента. Хотя в целом по стране скорее наблюдается обратная тенденция. В столице за это же время стоимость упала на 5% и достигла уровня 4 900 рублей. В Петербурге сутки в отеле обойдутся примерно так же, как и в 2021 году – около 5100 рублей, в других городах – в среднем 4300 рублей (что на 10% дороже, чем год назад). Трехзвездочные отели подняли планку на 8%, а пятизвездочные – сразу на 21% (то есть за пять звездочек на вывеске придется выложить порядка 11100 рублей за сутки).

В первой десятке самых востребованных направлений (если судить по бронированию отелей) – города-миллионники, туристически привлекательные места и «транзитные» точки, ставшие популярными из-за изменения авиамаршрутов. А Краснодар и Ростов-на-Дону, над которыми «закрыли небо», стали менее посещаемы.