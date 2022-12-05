Клуб пенсионеров начнет шить вещи для солдат Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодаре открыли клуб пенсионеров по пошиву вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО. Неравнодушные люди обратились в депутатскую приемную Екатерины Афониной.

- Теплая форма, термобелье и другое обмундирование стали дефицитом из-за мобилизации. Надо срочно одевать ребят. Мы хотим шить своими руками для бойцов одеяла, подушки, спальники, одежду, - рассказали пенсионеры депутату городской Думы Краснодара по одномандатному избирательному округу № 9.

Уточняется, что вместе с благотворительным Фондом «Добро и Дело» люди нашли помещение. Также они купили ткань и нашли лекала. Не хватает только швейных машинок. Их просят одолжить у неравнодушных только на время.