На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Керченской переправе продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков. Их ввели в регионе 27 октября, заранее предупредив местные компании и грузоотправителей из Республики Адыгея, Ростовской области, Ставропольского края.

- Проехать по территории региона и переправиться в Крым могут только машины с приоритетными грузами. Это продукты питания или товары первой необходимости, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что на въездах в Краснодарский край водителям грузовиков разъясняют действующие правила и условия. В случае, если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту. Он проходит от Таганрога до Джанкоя.