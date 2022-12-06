Узнали, где будут отключения света в Сочи 6 и 7 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 6 и 7 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 6 декабря света не будет в селе Бестужевское на улицах Главная, Пензенская, Большая. Также отключения пройдут в СНТ «Ромашка», «Магнолия», «Звездочка», «Солнечное», «Кипарис», «Родничок», «Серпантин», «Ветеран» ЖБИ, «Строитель», «Луч», «Луч-1», «Луч-3», «Лесовод», «Лесовод-2». И на улицах Лазурная долина, Мостовая, Нагуляна, Комарова, Светогорская, Прогресс, Вологодская. Каспийская, Бакинская, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая и в переулке Пастушечий, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также электроэнергии не будет в поселке Вишневка на улицах Республиканская, Павла Корчагина, Пионерская, Комсомольская 19, Красная, Восточная, Виноградная, Целинная. В переулках Ряжский и Виноградный. Также на улицах Яблочная ЖСТ «Подснежник», ПСЖ «Прохладная Долина» и в переулках Донской, Абовяна, Совхозный.

7 декабря света не будет на улицах Форелевая, Кропоткинская, Ахштырская, Ильинская, Механическая, в переулках Садовый, Ахунский, Юбилейный. Также в санатории «Электроника», ОАО ЛОК «Зеленая Роща», ЖСНТ «Сосновый Бор», на улицах Виноградная и Севастопольская 17.